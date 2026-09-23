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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Deportes Concepción aplastó a Curicó y puso un pie en cuartos de la Copa Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La revancha se jugará este domingo en el Estadio "Ester Roa"

Deportes Concepción aplastó a Curicó y puso un pie en cuartos de la Copa Chile
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Deportes Concepción le propinó una goleada por 4-0 como visitante a Curicó Unido en la ida de los octavos de final de la Copa Chile y logró una abultada ventaja de cara a la revancha que se disputará el domingo 27 de septiembre.

Más detalles en instantes.

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