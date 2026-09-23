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Deportes Concepción aplastó a Curicó y puso un pie en cuartos de la Copa Chile
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Autor: Redacción Cooperativa
La revancha se jugará este domingo en el Estadio "Ester Roa"
La revancha se jugará este domingo en el Estadio "Ester Roa"
Deportes Concepción le propinó una goleada por 4-0 como visitante a Curicó Unido en la ida de los octavos de final de la Copa Chile y logró una abultada ventaja de cara a la revancha que se disputará el domingo 27 de septiembre.
Más detalles en instantes.