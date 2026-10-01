"Balde de agua fría" y "año perdido": Economistas reaccionan al Imacec

Como un "balde de agua fría" calificó el economista Alejandro Micco el nuevo resultado negativo del Imacec, mientras que Pablo Eguiguren, de Libertad y Desarrollo, describió este año como "un año perdido en términos de crecimiento", durante el análisis del panel económico de El Primer Café de Cooperativa.

Los especialistas abordaron la caída de 1% de la actividad económica en agosto, marcada por un retroceso de 17,4% en la minería, y discutieron el peso del contexto internacional y de las decisiones internas en el deterioro.

Micco, exsubsecretario de Hacienda del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, afirmó que es "un balde de agua fría nuevamente. La verdad es que es una variación de la actividad económica bastante negativa, muy influenciada por minería, que se desploma nuevamente con una caída anual de 17%".

Aunque distinguió un mejor desempeño fuera de la minería, el académico de la Universidad de Chile advirtió que el resultado global refuerza la percepción de una economía que no consigue repuntar.

Pablo Eguiguren, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, sostuvo que las cifras se ubicaron en el escenario más desfavorable de las estimaciones y que el crecimiento de los demás sectores sigue siendo bajo.

"La verdad es que yo creo que este año ya económicamente es un año perdido en términos de crecimiento. Sabíamos que el crecimiento iba a ser bajo este año, va a ser peor de lo esperado", señaló.

Eguiguren agregó que las causas se comprenden, en parte, por efecto de la guerra, pero también por "las otras medidas que están tomando distintos países como Estados Unidos".

Ominami: el contexto internacional no explica todo

El presidente de Chile 21, Carlos Ominami, sostuvo que el país enfrenta un estancamiento y cuestionó que las dificultades internacionales sean consideradas la única explicación.

"Es muy cierto de que han habido circunstancias internacionales que complican, que agravan la situación", reconoció, aunque destacó que el aumento del precio del cobre constituye un factor favorable para Chile.

A su juicio, tampoco se cumplió la expectativa de que la llegada del Gobierno y el anuncio de cambios tributarios impulsarían por sí solos la inversión.

"Las perspectivas que se anunciaban en el sentido de que ya el simple hecho de un cambio de gobierno o el anuncio de una reforma tributaria iba a significar un aumento significativo de la inversión, eso no ocurrió", afirmó.

El exministro también cuestionó el impacto del alza de los combustibles sobre las expectativas y lo vinculó al deterioro económico.

Micco apunta a decisiones internas

Micco coincidió en que el diagnóstico requiere examinar tanto los factores externos como la conducción económica del Ejecutivo.

"Yo creo que hay un componente externo en lo que estamos viviendo hoy día, pero claramente hay un componente interno, de eso ya no cabe ninguna duda", planteó.

El académico sostuvo que el favorable precio del cobre debiera contribuir a un mejor desempeño y cuestionó la estrategia política utilizada para impulsar las reformas.

"Entonces aquí hay algo que se ha estado haciendo mal, yo creo. Y creo que no plantearlo así creo que es un poquito cegarse, no ver qué cosas se han hecho mal", expresó.

Eguiguren, en cambio, matizó el efecto positivo del precio del metal, al advertir que la caída de la producción minera limita sus beneficios. También sostuvo que los proyectos de inversión deben concretarse para traducirse en actividad y empleo.

La urgencia de recuperar el empleo

El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez Claudio Agostini advirtió que la preocupación debe ir más allá de un resultado mensual y considerar la persistencia del bajo crecimiento y los problemas de productividad.

"A mí me parece aún más preocupante el desempleo. Esa es la realidad de mucha gente todos los días, todas las mañanas, y eso es tremendo", sostuvo.

Eguiguren llamó a acelerar las iniciativas destinadas a facilitar la contratación, entre ellas sala cuna universal, contratos por hora y flexibilización de la jornada laboral.

"Algo de eso ya se está discutiendo en el Congreso: la flexibilización de 40 horas, los contratos por hora, sala cuna universal; pero hay que aprobar esas leyes y hay que hacer medidas más profundas aún que aún no están discutiéndose en Valparaíso", afirmó.