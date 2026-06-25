Ignacio Vásquez, el salvador de la U ante La Calera: "Le metimos ganas y esfuerzo"

Universidad de Chile rescató un vibrante empate 3-3 en su visita a Unión La Calera, en un compromiso pendiente válido por la primera fecha del Grupo D de la Copa Chile y en parte el resultado fue gracias a la irrupción de Ignacio Vásquez, quien ingresó desde el banco de suplentes para anotar un doblete.

Tras el encuentro, el joven mediocampista analizó el desarrollo del juego en conversación con TNT Sports: "Fue un partido difícil, se nos puso cuesta arriba. Ya con el 3-1 se veía complicado, pero le metimos ganas y esfuerzo, rescatamos un empate dentro de lo malo".

En esa línea, el futbolista de 18 años complementó que "el rival también juega, son buenos, tienen grandes delanteros como el 'Sacha' Sáez. Tenemos que encontrar regularidad, que es difícil porque estamos jugando partidos muy seguidos, pero estamos enfocados en lo que viene".

Respecto a su faceta goleadora, Vásquez se mostró autocrítico y enfocado en seguir aportando al esquema colectivo: "Gracias a Dios se me está abriendo el arco, estoy contento. Los goles son algo que tengo que agregar a mi juego, y dar asistencias. Pero siempre estoy agradecido del equipo. Hay que mejorar y trabajar, que falta mucho".