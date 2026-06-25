El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó este jueves en El Diario de Cooperativa que el Gobierno entró en una profunda evaluación para modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, tras el asesinato de un niño de 12 años durante una "encerrona" en San Bernardo, perpetrado por una banda compuesta por dos menores de edad.

"Nos parece que plantear un debate respecto de la edad mínima es indispensable para poder abordar el fenómeno de crimen que está abordando nuestro país, siempre que vaya acompañado de los elementos necesarios en materia de reinserción", sostuvo la autoridad.

"En esto quiero ser muy serio y muy responsable: el ministro de Justicia está estudiando qué alternativas hay para poder repensar las edades respecto de la responsabilidad penal adolescente, siempre acompañado de las respectivas medidas de reinserción", recalcó.

Por otro lado, frente a la constante presión de diversos alcaldes para utilizar contingente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad urbana, el subsecretario descartó de plano un despliegue rápido fuera del control fronterizo o de los estados de excepción constitucional.

"Esta es una discusión muy profunda respecto al cual el Gobierno toma nota, pero no está por ahora en el horizonte avanzar rápidamente en una medida de esta naturaleza. Las Fuerzas Armadas tienen un objetivo constitucional y material distinto a las fuerzas del orden. El Gobierno hoy día está prefiriendo el reforzamiento de las policías", zanjó Pavez, apelando a una discusión "responsable y alejada de los puntos políticos".

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