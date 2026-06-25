Carabineros del O.S.9 trasladaron hasta el Juzgado de Garantía de San Bernardo a los dos últimos detenidos -de 18 y 23 años- por el crimen el pasado martes de un niño, en medio de una encerrona en esa comuna de la zona sur de Santiago.

Los apresados, uno en un operativo y otro que se entregó a la policía, son situados por la Fiscalía como partícipes directos en los tres delitos ya imputados a sus cuatro cómplices: robo con intimidación, robo con violencia y robo con homicidio. Como se fijaron huellas dactilares en el sitio del suceso, el Ministerio Público espera que ambos también queden con prisión preventiva.

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