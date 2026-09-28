Ignacio Vásquez y la insólita jornada doble ante Everton: "Fuimos justos ganadores"

Universidad de Chile selló este domingo un sufrido y atípico paso a los cuartos de final de la Copa Chile, luego de imponerse en la llave ante Everton de Viña del Mar en una serie que estuvo marcada por la polémica, luego de que la Federación programaran para el mismo día la reanudación del suspendido duelo de ida y el partido de revancha en el Estadio Nacional.

La determinación desató la furia de la directiva y cuerpo técnico "ruletero", quienes manifestaron su total indignación por el desgaste físico y la ventaja deportiva concedida. Sin embargo, en la vereda estudiantil el balance fue positivo, valorando la capacidad de sobreponerse a un escenario inédito.

Tras el encuentro, el delantero azul Ignacio Vásquez analizó lo ocurrido y destacó el temple del equipo: "Era importante la clasificación. Sufrimos al final porque ellos también proponían. Tocó hacerlo así, nos tuvimos que adaptar (...) Perdimos algunas ocasiones para liquidar, pero contentos por avanzar", señaló.

El joven atacante también reveló la particular intimidad del plantel durante la espera entre ambos compromisos en el reducto de Ñuñoa: "Nos tiramos en unas colchonetas, nos tenían una merienda para recargar energía y compartimos un rato para hacer la hora hasta que nos tocó el calentamiento", detalló.

Consultado sobre las quejas viñamarinas por el desempeño de los jueces, Vásquez prefirió bajarle el perfil a la controversia: "Para mí, el VAR debería estar en todas las competiciones. Los árbitros son seres humanos, se pueden equivocar, pero tenemos que preocuparnos de lo que podemos controlar".

En esa misma línea, el atacante sentenció que el resultado fue un premio al rendimiento del equipo de Fernando Gago: "Podemos manejar lo que tenemos que controlar, como entrenar y jugar. El partido se decidió en cancha, creo que fuimos justos ganadores", concluyó.

Con este resultado, Universidad de Chile se instaló en la ronda de los ocho mejores de la Copa Chile, instancia donde se verá las caras ante Deportes Antofagasta.