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La formación de La Roja para su amistoso contra Estados Unidos

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Con las bajas de Gabriel Suazo y Lucas Cepeda por expulsión ante Canadá, la selección chilena alista su oncena para enfrentar a Estados Unidos este martes 29 de septiembre a las 21:00 horas (00:00 GMT) en su segundo amistoso de la presente fecha FIFA en Norteamérica.

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