José Cabero detalló expulsión del capitán de O'Higgins ante Colo Colo

El informe arbitral de José Cabero dejó un duro antecedente contra Alan Robledo, capitán de O'Higgins, luego de su expulsión en la derrota 3-2 ante Colo Colo por el Grupo E de la Copa Chile.

El defensor celeste recibió tarjeta roja a los 90'+6, pocos minutos después del gol de Felipe Raipán que le dio el triunfo al cuadro "albo" en el Estadio Monumental. En el detalle del documento, Cabero indicó que Robledo fue expulsado por "ser culpable de conducta violenta".

El juez explicó que el capitán de O'Higgins "da un golpe con su antebrazo en el rostro del adversario, esto no estando el balón en contexto de disputa", situación que quedó registrada como el motivo de la roja y que será revisada por el Tribunal de Disciplina.

El encuentro terminó con victoria de Colo Colo gracias a los goles de Maximiliano Romero, Joaquín Sosa y Raipán, mientras que para O'Higgins marcaron Felipe Fáundez y Thiago Vecino.