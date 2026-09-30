La agenda de los cuartos de final de la Copa Chile 2026

La Copa Chile 2026 continúa con su acción con la disputa de los cuartos de final, en donde quedarán definidos los cuatro semifinalistas.

Revisa la agenda en Cooperativa.cl:

Cuartos de final - Duelos de ida

Martes 29 de septiembre

Deportes Puerto Montt 0-1 Colo Colo. Estadio Chinquihue.

Miércoles 30 de septiembre

Deportes Concepción 0-1 O'Higgins. Estadio "Ester Roa".

Miércoles 7 de octubre

Deportes Antofagasta vs. Universidad de Chile. 19:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Programación pendiente

Coquimbo Unido o Cobreloa vs. Unión La Calera

Cuartos de final - Duelos de revancha

Domingo 4 de octubre

O'Higgins vs. Deportes Concepción. 15:30 horas. Estadio El Teniente

Martes 6 de octubre

Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt. 20:30 horas. Estadio Monumental

Miércoles 21 de octubre

Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta. 20:00 horas. Estadio por confirmar

Programación pendiente