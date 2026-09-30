Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile
La agenda de los cuartos de final de la Copa Chile 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa la programación en Cooperativa.cl.
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La Copa Chile 2026 continúa con su acción con la disputa de los cuartos de final, en donde quedarán definidos los cuatro semifinalistas.
Revisa la agenda en Cooperativa.cl:
Martes 29 de septiembre
Miércoles 30 de septiembre
Miércoles 7 de octubre
Programación pendiente
Domingo 4 de octubre
Martes 6 de octubre
Miércoles 21 de octubre
Programación pendiente