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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

La agenda de los cuartos de final de la Copa Chile 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa la programación en Cooperativa.cl.

La agenda de los cuartos de final de la Copa Chile 2026
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La Copa Chile 2026 continúa con su acción con la disputa de los cuartos de final, en donde quedarán definidos los cuatro semifinalistas.

Revisa la agenda en Cooperativa.cl:

Cuartos de final - Duelos de ida

Martes 29 de septiembre

  • Deportes Puerto Montt 0-1 Colo Colo. Estadio Chinquihue.

Miércoles 30 de septiembre

  • Deportes Concepción 0-1 O'Higgins. Estadio "Ester Roa".

Miércoles 7 de octubre

  • Deportes Antofagasta vs. Universidad de Chile. 19:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Programación pendiente

  • Coquimbo Unido o Cobreloa vs. Unión La Calera

Cuartos de final - Duelos de revancha

Domingo 4 de octubre

  • O'Higgins vs. Deportes Concepción. 15:30 horas. Estadio El Teniente

Martes 6 de octubre

  • Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt. 20:30 horas. Estadio Monumental

Miércoles 21 de octubre

  • Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta. 20:00 horas. Estadio por confirmar

Programación pendiente

  • Unión La Calera vs. Cobreloa o Coquimbo Unido

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