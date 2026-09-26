La programación de la llave entre Colo Colo y Puerto Montt en cuartos de Copa Chile

Colo Colo y Deportes Puerto Montt conocieron la programación de su llave de cuartos de final de la Copa Chile 2026. El primer encuentro se disputará el martes 29 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario Chinquihue.

El cuadro "albo" llegó a esta ronda tras eliminar a Audax Italiano, mientras el conjunto sureño dejó en el camino a Ñublense. Deportes Puerto Montt abrirá la serie como local y luego viajará a Santiago para definir al clasificado.

La revancha quedó fijada para el martes 6 de octubre, a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental.

El ganador de los dos partidos avanzará a las semifinales del torneo.

Duelo de ida:

Martes 29 de septiembre

- Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo, 18:00 horas, Estadio Chinquihue.

Duelo de revancha:

Martes 6 de octubre

- Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt, 20:30 horas, Estadio Monumental.