La programación de la llave entre Colo Colo y Puerto Montt en cuartos de Copa Chile
La llave comenzará el martes 29 de septiembre en Chinquihue y se definirá el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental.
La llave comenzará el martes 29 de septiembre en Chinquihue y se definirá el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental.
Colo Colo y Deportes Puerto Montt conocieron la programación de su llave de cuartos de final de la Copa Chile 2026. El primer encuentro se disputará el martes 29 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario Chinquihue.
El cuadro "albo" llegó a esta ronda tras eliminar a Audax Italiano, mientras el conjunto sureño dejó en el camino a Ñublense. Deportes Puerto Montt abrirá la serie como local y luego viajará a Santiago para definir al clasificado.
La revancha quedó fijada para el martes 6 de octubre, a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental.
El ganador de los dos partidos avanzará a las semifinales del torneo.
Duelo de ida:
Martes 29 de septiembre
- Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo, 18:00 horas, Estadio Chinquihue.
Duelo de revancha:
Martes 6 de octubre
- Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt, 20:30 horas, Estadio Monumental.