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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

La programación de los octavos de final de la Copa Chile 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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La programación de los octavos de final de la Copa Chile 2026
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La Copa Chile 2026 volverá a la acción a partir del martes 22 de septiembre, con la disputa de los duelos de octavos de final.

Los partidos de vuelta se disputarán íntegramente entre el martes y el jueves 24 de septiembre.

Las revanchas, en tanto, se jugarán en su mayoría entre el viernes 25 y el domingo 27, quedando pendiente la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa, que se jugará el 7 de octubre.

Revisa la programación de los octavos de final de la Copa Chile: 

Ida de octavos

Martes 22 de septiembre

  • Deportes Puerto Montt vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio Chinquihue
  • Cobreloa vs. Coquimbo Unido. 20:30 horas. Estadio Zorros del Desierto
  • Audax Italiano vs. Colo Colo. 20:30 horas. Estadio Nacional

Miércoles 23 de septiembre

  • Curicó Unido vs. Deportes Concepción. 18:00 horas. Estadio La Granja
  • Deportes Iquique vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones
  • Unión La Calera vs. Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Jueves 24 de septiembre

  • O'Higgins vs. Deportes Santa Cruz. 18:00 horas. Estadio El Teniente
  • Everton vs. Universidad de Chile. 20:30 horas. Estadio Sausalito

Vuelta de octavos

Viernes 25 de septiembre

  • Colo Colo vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio Nacional

Sábado 26 de septiembre

  • Universidad Católica vs. Unión La Calera. 17:30 horas. Claro Arena
  • Ñublense vs. Puerto Montt. 20:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Domingo 27 de septiembre

  • Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique. 12:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán"
  • Deportes Concepción vs. Curicó Unido. 15:00 horas. Estadio "Ester Roa"
  • Universidad de Chile vs. Everton. 17:30 horas. Estadio Nacional
  • Deportes Santa Cruz vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"

Miércoles 7 de octubre

  • Coquimbo Unido vs. Cobreloa. 19:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

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