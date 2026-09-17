Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile
La programación de los octavos de final de la Copa Chile 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa la agenda de partidos en Cooperativa.cl.
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La Copa Chile 2026 volverá a la acción a partir del martes 22 de septiembre, con la disputa de los duelos de octavos de final.
Los partidos de vuelta se disputarán íntegramente entre el martes y el jueves 24 de septiembre.
Las revanchas, en tanto, se jugarán en su mayoría entre el viernes 25 y el domingo 27, quedando pendiente la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa, que se jugará el 7 de octubre.
Revisa la programación de los octavos de final de la Copa Chile:
Martes 22 de septiembre
Miércoles 23 de septiembre
Jueves 24 de septiembre
Viernes 25 de septiembre
Sábado 26 de septiembre
Domingo 27 de septiembre
Miércoles 7 de octubre