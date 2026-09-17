La programación de los octavos de final de la Copa Chile 2026

La Copa Chile 2026 volverá a la acción a partir del martes 22 de septiembre, con la disputa de los duelos de octavos de final.

Los partidos de vuelta se disputarán íntegramente entre el martes y el jueves 24 de septiembre.

Las revanchas, en tanto, se jugarán en su mayoría entre el viernes 25 y el domingo 27, quedando pendiente la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa, que se jugará el 7 de octubre.

Revisa la programación de los octavos de final de la Copa Chile:

Ida de octavos

Martes 22 de septiembre

Deportes Puerto Montt vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio Chinquihue

Cobreloa vs. Coquimbo Unido. 20:30 horas. Estadio Zorros del Desierto

Audax Italiano vs. Colo Colo. 20:30 horas. Estadio Nacional

Miércoles 23 de septiembre

Curicó Unido vs. Deportes Concepción. 18:00 horas. Estadio La Granja

Deportes Iquique vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones

Unión La Calera vs. Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Jueves 24 de septiembre

O'Higgins vs. Deportes Santa Cruz. 18:00 horas. Estadio El Teniente

Everton vs. Universidad de Chile. 20:30 horas. Estadio Sausalito

Vuelta de octavos

Viernes 25 de septiembre

Colo Colo vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio Nacional

Sábado 26 de septiembre

Universidad Católica vs. Unión La Calera. 17:30 horas. Claro Arena

Ñublense vs. Puerto Montt. 20:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Domingo 27 de septiembre

Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique. 12:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán"

Deportes Concepción vs. Curicó Unido. 15:00 horas. Estadio "Ester Roa"

Universidad de Chile vs. Everton. 17:30 horas. Estadio Nacional

Deportes Santa Cruz vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"

Miércoles 7 de octubre