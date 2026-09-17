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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Gago esperará al plantel de la U a las 07:00 AM para mediciones en Fiestas Patrias

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El estratega azul quiere asegurarse de la condición física de sus dirigidos.

Gago esperará al plantel de la U a las 07:00 AM para mediciones en Fiestas Patrias
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El director técnico Fernando Gago dispuso retomar los entrenamientos de Universidad de Chile este el 18 de septiembre, con un riguroso horario para las Fiestas Patrias.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, además de disponer una práctica, Gago esperará al plantel a las 07:00 horas en el Centro Deportivo Azul.

En concreto, la intención del técnico es que se realicen mediciones físicas a los jugadores, con el fin de evaluar peso y porcentaje de grasa corporal tras los días libres que tuvieron a propósito de las festividades nacionales.

Pasado este fin de semana de receso en el fútbol chileno, la U enfrentará la importante llave de octavos de final de Copa Chile ante Everton, con la ida en Viña del Mar el jueves 24 de septiembre (20:30) y la vuelta solo tres días después, el domingo 27 a las 17:30.

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