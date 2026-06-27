La U busca el liderato del Grupo D de Copa Chile ante Unión San Felipe

Este domingo 28 de junio, Universidad de Chile y Unión San Felipe chocan en el Estadio Nacional, en un duelo que puede definir un nuevo puntero del Grupo D de Copa Chile.

El "Uní Uní", con un partido más que los azules, llega en la cima con seis unidades. El "Romántico Viajero", en tanto, es escolta con cuatro puntos, seguido por Santiago Wanderers (3) y Unión La Calera (1).

La U sostiene una racha invicta de seis partidos sumando todas las competencias, siendo su última derrota el 17 de mayo contra Cobresal en El Salvador por la Liga de Primera.

En la Copa Chile, los "laicos" han sumado una goleada de 4-1 sobre Santiago Wanderers y rescataron un agónico 3-3 en su visita a La Calera.

Su más probable oncena es con Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce; Ignacio Vásquez, Juan Martín Lucero, Elías Rojas.

En contraparte, los sanfelipeños atraviesan una compleja temporada que los tiene en la zona baja del Ascenso; aliviados únicamente por la desastrosa campaña de Rangers que les permite respirar sobre el último puesto, aún cuando están a seis puntos de la liguilla.

Los dirigidos por Juan José Luvera llevan tres partidos al hilo sin derrotas, siendo su último partido un triunfo ante Unión La Calera por 2-0 en el "Nicolás Chahuán" por esta Copa Chile, donde en las primeras fechas alternaron victoria y caída con Wanderers.

La escuadra del Valle del Aconcagua tendrá, al menos dentro del plantel, a un exUniversidad de Chile, pues a inicios de semana anunció a Franco Lobos como refuerzo para el segundo semestre.

El cruce de azules y albirrojos arrancará a las 17:30 horas con arbitraje de Mario Salvo. Podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.