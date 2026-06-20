La U buscará una alegría en su inicio por la Copa Chile ante Santiago Wanderers

Este domingo 21 de junio, Universidad de Chile recibe a Santiago Wanderers en el marco de la tercera fecha de la Copa Chile, que marcará el debut de los azules en el torneo.

La previa del cotejo está marcada por el infarto que mantiene hospitalizado al DT de la U, Fernando Gago, luego de ser operado en la Clínica Alemana. Con las energías en la recuperación del estratega, el equipo será dirigido por su asistente Fabricio Coloccini.

En lo deportivo, el conjunto laico tiene la misión de iniciar con buen pie para no repetir la decepción que tuvo en la Copa de la Liga, donde quedó fuera en fase de grupos.

El "Bulla" viene con turbuelencias, pero sumó buenas sensaciones con un triunfo de 2-0 ante O'Higgins en su último partido, para ponerse al día y culminar la primera rueda de la Liga de Primera.

La eventual alineación de la U cuenta con Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Barrera, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Elías Rojas y Juan Martín Lucero; tomando la posta de Eduardo Vargas en el centro del ataque.

Por el lado de Wanderers, sostiene una prometedora temporada 2026, pues está inserto en la intensa lucha por el liderato de la Liga de Ascenso, siendo escolta de Cobreloa a solo tres puntos de distancia, aunque también es perseguido por San Marcos de Arica, Deportes Temuco, Deportes Antofagasta, San Luis y Deportes Puerto Montt.

Los caturros en su más reciente compromiso lamentaron un traspié por la mínima en su visita a Deportes Copiapó, mientras que en la Copa Chile tiene un triunfo y una derrota en sus choques con Unión San Felipe.

Una posible alineación de Francisco Palladino es con Bayron Martínez; Cristóbal Cáceres, Sergio Felipe, Pedro Navarro; Axel Herrera, Esteban Luco, Leandro Navarro, Cristóbal Ponce, Martín Villarroel; Marcos Camarda y Denilson San Martín.

El partido en el Estadio Nacional arrancará a las 17:30 horas con arbitraje de Manuel Vergara y podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa.cl.