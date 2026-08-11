Fontaine celebró capitalización total: "El Estado y Chile apuestan por Codelco"

El presidente del directorio de Corporación Nacional del Cobre (Codelco), Bernardo Fontaine, calificó este martes de "excelente noticia" y "mayor exigencia" la decisión del Ejecutivo de autorizar a la estatal a capitalizar el 100% de sus utilidades correspondientes al ejercicio 2025, monto que asciende a 2.422 millones de dólares.

El anuncio fue realizado ayer por el Presidente José Antonio Kast, en el marco de la conmemoración del Día del Minero en la División Andina, en Los Andes (Región de Valparaíso), en medio de discusiones y movilizaciones sindicales frente a eventuales debates de privatización.

La medida fiscal implica que el Estado optó por no retirar dichos fondos de Codelco para dejarlos en la compañía, evitando con ello que la cuprífera tuviera que recurrir a endeudamiento para transferir recursos al Fisco.

"Esto nos pone una responsabilidad, porque aquí en el fondo lo que hay es que el Estado y Chile apuesta por Codelco. Por tanto, Codelco tiene que ahora devolver la mano: se tienen que administrar los recursos con responsabilidad, austeridad, eficiencia, buscando financiar proyectos que sean realmente rentables y aumentar los aportes al Estado sin caer en mayores endeudamientos", dijo Fontaine a Diario Financiero.

"Esto para Codelco, por un lado, es una excelente noticia, pero la otra cara de la medalla es que es una exigencia mayor", subrayó el líder de la estatal.

Por su parte, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, respaldó la decisión estratégica adoptada por el Ejecutivo durante una actividad en Ñuñoa, detallando que "cuando uno vea los balances de la compañía, va a tener 2.400 millones de dólares capitalizados. Eso genera un efecto positivo en el endeudamiento y un efecto positivo como señal a los mercados".

"Cuando hablamos de capitalización, lo que estamos moviendo es la cuenta de patrimonio, y la cuenta de patrimonio va a aumentar en 2.400 millones de dólares, independiente de qué filial venga. En el caso de NovaAndino, es una filial como si fuera Chuquicamata", sostuvo el secretario de Estado.

Cochilco eleva proyecciones del cobre

A la par de las definiciones en Codelco, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) dio a conocer la actualización de su Informe de Tendencias del Mercado del Cobre del segundo trimestre.

El organismo estatal elevó su estimación del precio promedio del metal rojo para 2026 a 5,95 dólares la libra, mientras que proyectó un valor promedio de 5,10 dólares la libra para 2027.

La cifra coincide con la jornada registrada en la Bolsa de Metales de Londres, donde el commoditie rozó un nuevo máximo histórico al cotizarse en 6,54 dólares la libra.

Al explicar los factores detrás de las altas valorizaciones del mineral, la vicepresidenta ejecutiva subrogante de Cochilco, Claudia Rodríguez, apuntó a "una demanda mundial sólida y a una oferta que continúa restringida debido a interrupciones operacionales, menores leyes del mineral y retrasos en proyectos relevantes".

"Para 2026 proyectamos una producción mundial de 23,5 millones de toneladas con un crecimiento de un 0,2%, mientras la demanda llegará a 27,8 millones de toneladas, aumentando un 1,9%", precisó la autoridad.