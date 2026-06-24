La U rescató una luchada igualdad en su visita a La Calera por Copa Chile

Universidad de Chile rescató un agónico empate 3-3 ante Unión La Calera este miércoles, en su visita a la Región de Valparaíso, en una nueva fecha de la Copa Chile.

La 'U' logró sobreponerse a dos goles de desventaja y la expulsión de Maximiliano Guerrero para terminar igualando de la mano de Ignacio Vásquez, que ingresó en el segundo tiempo y marcó dos goles.

Aunque los dirigidos en esta ocasión por Fabricio Coloccini -Fernando Gago sigue en recuperación tras sufrir un infarto agudo al miocardio- lograron abrir la cuenta a los 6 minutos gracias a Agustín Arce, no pudieron manejar el juego y con el pasar del partido le entregaron el protagonismo a los cementeros.

Esta situación permitió a los locales dar vuelta el partido en la parte final del primer tiempo: Joaquín Soto (32') y Matías Campos López (40') aprovecharon errores defensivos de la U para poner a La Calera en ventaja.

Una nueva equivocación del cuadro universitario permitió a los cementeros llegar al tercer gol. El goleador calerano Sebastián Sáez aprovechó un regalo defensivo para ampliar las cifras al minuto de la segunda etapa.

Cuando el partido parecía camino a una victoria local, apareció la figura de Ignacio Vásquez, que con dos buenas anotaciones a los 74' y 84' logró la igualdad definitiva 3 a 3.

El último gol tiene otro valor al ser convertido cuando la U tenía un jugador menos, dado que minutos antes fue expulsado Maximiliano Guerrero por reprochar una acción al árbitro.

Con este resultado, Universidad de Chile quedó segundo en el Grupo D de la Copa Chile con cuatro puntos; mientras que Unión La Calera es último con una unidad.