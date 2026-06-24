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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

La U rescató una luchada igualdad en su visita a La Calera por Copa Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los azules enfrentaron los últimos minutos de partido con un jugador menos tras la expulsión de Maximiliano Guerrero.

El delantero Ignacio Vásquez se alzó como la figura del partido, tras ingresar en el segundo tiempo y anotar dos goles.

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Universidad de Chile rescató un agónico empate 3-3 ante Unión La Calera este miércoles, en su visita a la Región de Valparaíso, en una nueva fecha de la Copa Chile.

La 'U' logró sobreponerse a dos goles de desventaja y la expulsión de Maximiliano Guerrero para terminar igualando de la mano de Ignacio Vásquez, que ingresó en el segundo tiempo y marcó dos goles.

Aunque los dirigidos en esta ocasión por Fabricio Coloccini -Fernando Gago sigue en recuperación tras sufrir un infarto agudo al miocardio- lograron abrir la cuenta a los 6 minutos gracias a Agustín Arce, no pudieron manejar el juego y con el pasar del partido le entregaron el protagonismo a los cementeros.

Esta situación permitió a los locales dar vuelta el partido en la parte final del primer tiempo: Joaquín Soto (32') y Matías Campos López (40') aprovecharon errores defensivos de la U para poner a La Calera en ventaja.

Una nueva equivocación del cuadro universitario permitió a los cementeros llegar al tercer gol. El goleador calerano Sebastián Sáez aprovechó un regalo defensivo para ampliar las cifras al minuto de la segunda etapa.

Cuando el partido parecía camino a una victoria local, apareció la figura de Ignacio Vásquez, que con dos buenas anotaciones a los 74' y 84' logró la igualdad definitiva 3 a 3.

El último gol tiene otro valor al ser convertido cuando la U tenía un jugador menos, dado que minutos antes fue expulsado Maximiliano Guerrero por reprochar una acción al árbitro.

Con este resultado, Universidad de Chile quedó segundo en el Grupo D de la Copa Chile con cuatro puntos; mientras que Unión La Calera es último con una unidad.

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