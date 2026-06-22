Fernando Gago fue dado de alta y continuará su recuperación en casa

Fernando Gago, entrenador de Universidad de Chile, fue dado de alta durante la mañana de este lunes por Clínica Alemana, luego de permanecer internado tras sufrir un infarto agudo al miocardio.

El centro asistencial informó que el técnico argentino continuará su recuperación en su domicilio, luego de evolucionar favorablemente y sin complicaciones durante las últimas horas.

Gago ingresó en la madrugada del 19 de junio a consecuencia de un infarto agudo al miocardio, cuadro que fue tratado mediante angioplastias que permitieron restablecer la irrigación sanguínea de su corazón.

La situación médica del DT le impidió estar presente en el estreno de Universidad de Chile en la Copa Chile, donde el equipo azul venció 4-1 a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional, bajo la conducción de su ayudante Fabricio Coloccini.

A partir de ahora, el seguimiento cardiológico de Gago se realizará de forma ambulatoria, mientras en el club esperarán su evolución antes de definir los plazos para su regreso a las actividades junto al plantel.