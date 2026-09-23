La UC dejó escapar el triunfo e igualó con La Calera en la ida de octavos de Copa Chile

Unión La Calera y Universidad Católica repartieron honores tras igualar 1-1 en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar" por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, dejando la llave abierta de cara a la revancha de este sábado 26 de septiembre en el Claro Arena.

Mermada por 15 bajas en su plantel, la escuadra dirigida por Daniel Garnero comenzó el partido con el ímpetu de obtener una tempranera ventaja, pero los intentos de Matías Palavecino fueron opacados cuando Sebastián Sáez sacó un letal cabezazo contenido por Vicente Bernedo (12').

De ahí en adelante, el exvolante de Coquimbo siguió protagonizando ocasiones y él junto a Diego Corral convirtieron en un actor constante a Nicolás Avellaneda en el pórtico "cementero".

Ya para el complemento, el conjunto "cruzado" inauguró el marcador gracias a Martín Gómez, quien capturó en el área chica el rebote de un tiro libre ejecutado por Palavecino que se había estrellado en el vertical (64').

Sin embargo, el elenco local reaccionó en el estreno de su técnico John Armijo y emparejó las cifras con una certera definición de Juan Pablo Salomoni tras una habilitación de Martín Hiriart (79').

Con esto, el partido se fue diluyendo hasta que Franco Jiménez marcó el final de un encuentro que verá su definición este 26 de septiembre a las 17:30 horas (20:30 GMT) en el Claro Arena, donde el ganador de la serie se medirá ante el vencedor del cruce entre Coquimbo Unido y Cobreloa.

Ficha de Copa Chile - Unión La Calera vs. Universidad Católica:

UNIÓN LA CALERA (1): Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Juan Pablo Salomoni, Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez; Camilo Moya (85' Yonathan Andía), Rodrigo Pérez; Bayron Oyarzo (66' Joan Cruz), Sebastián Sáez [C] (85' Maximiliano Fernández), Martín Hiriart (85' Pablo Valero); Bernardo Nicolás Ferreyra (79' Matías Campos López). DT: John Armijo

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Agustín Farías (76' Daniel González), Agustín García Basso, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia; Diego Corral (76' Vasco León), Fernando Zuqui (76' Alfred Canales), Matías Palavecino, Martín Gómez; Fernando Zampedri [C]. DT: Daniel Garnero

ESTADIO: Estadio Municipal "Nicolás Chahuán Nazar", La Calera

ARBITRO: Franco Jiménez

GOLES: 0-1: 64' Martín Gómez (UC); 1-1: 79' Juan Pablo Salomoni (ULC)

TARJETAS AMARILLAS: 45+1' Rodrigo Pérez (ULC); 47' Fernando Zampedri (UC); 51' Bernardo Nicolás Ferreyra (ULC); 61' Daniel Gutiérrez (ULC); 67' Agustín Farías (UC); 89' Joan Cruz (ULC)

TARJETAS ROJAS: No hubo