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Tópicos: Deportes | Fútbol | Santiago Wanderers

Reinaldo Sánchez fue internado de gravedad y su pronóstico es reservado

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El presidente de Santiago Wanderers, de 82 años, está en una clínica de Reñaca junto a su familia.

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Reinando Sánchez, expresidente de la ANFP y máximo controlador de Santiago Wanderers, fue internado de gravedad en una clínica de Reñaca y su pronóstico es reservado.

Según informó 24 Horas, Andrés Sánchez, hijo del expresidente de la ANFP, confirmó que el dirigente de 82 años se encuentra en riesgo vital y está acompañado por su familia.

Sánchez fue presidente de Santiago Wanderers entre 1992 y 2001, aunque su vínculo con el cuadro de Valparaíso es desde muchos años antes, ya que en 1976 se hizo socio del club.

Su cargo en Wanderers lo dejó en 2001, cuando asumió como presidente del fútbol chileno en la ANFP, mandato que duró hasta 2006.

En 2021 retomó el poder en Santiago Wanderers, cuando se convirtió en máximo controlador de las acciones del club, volviendo a ser presidente. 

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