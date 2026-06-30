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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

La UC recibe a Everton con el objetivo de mantener su campaña perfecta en Copa Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El elenco cruzado buscará su clasificación a la ronda eliminatoria.

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Universidad Católica choca este martes ante Everton en el marco de la segunda fecha de la Copa Chile (aunque será el cuarto partido para ambos elencos) en un duelo a disputarse desde las 20:30 horas en el Estadio Claro Arena.

El elenco cruzado llega al duelo ante el conjunto viñamarino con tres triunfos en igual número de partidos, por lo que una victoria le permitirá llegar a 12 puntos y prácticamente asegurar su clasificación a los octavos de final del tradicional certamen.

El cuadro de Sausalito, en tanto, suma cuatro unidades y es segundo en el Grupo B, por lo que necesita urgente una victoria para acercarse a la siguiente ronda.

El partido será dirigido por Mathias Riquelme y lo podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

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