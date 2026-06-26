Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile
Los duelos de la cuarta fecha de la Copa Chile que tendrán transmisión por TV este fin de semana
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Autor: Redacción Cooperativa
El canal oficial transmitirá siete encuentros.
El canal oficial transmitirá siete encuentros.
Este fin de semana continúa la acción de la Copa Chile 2026 con la disputa de la cuarta fecha de la fase grupal.
Los duelos se disputarán entre este viernes 26 y el lunes 29 de junio: Serán 16 compromisos, y sólo siete partidos tendrán transmisión televisiva en la señal oficial, TNT Sports Chile.
Estos siete encuentros serán transmitidos en la señal TNT Sports Premium.
Revisa la programación de los partidos con transmisión en TV: