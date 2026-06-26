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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Los duelos de la cuarta fecha de la Copa Chile que tendrán transmisión por TV este fin de semana

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Autor: Redacción Cooperativa

El canal oficial transmitirá siete encuentros.

Los duelos de la cuarta fecha de la Copa Chile que tendrán transmisión por TV este fin de semana
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Este fin de semana continúa la acción de la Copa Chile 2026 con la disputa de la cuarta fecha de la fase grupal.

Los duelos se disputarán entre este viernes 26 y el lunes 29 de junio: Serán 16 compromisos, y sólo siete partidos tendrán transmisión televisiva en la señal oficial, TNT Sports Chile.

Estos siete encuentros serán transmitidos en la señal TNT Sports Premium.

Revisa la programación de los partidos con transmisión en TV:

Sábado 27 de junio

  • Audax Italiano vs. Magallanes. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida
  • Universidad Católica vs. San Luis. 20:00 horas. Claro Arena

Domingo 28 de junio

  • Deportes La Serena vs. Cobreloa. 12:30 horas. Estadio La Portada
  • Unión La Calera vs. Santiago Wanderers. 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"
  • U. de Chile vs. Unión San Felipe. 17:30 horas. Estadio Nacional
  • Deportes Puerto Montt vs. Deportes Concepción. 20:00 horas. Estadio Chinquihue

Lunes 29 de junio

  • Unión Española vs. Colo Colo. 19:30 horas. Estadio Santa Laura

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