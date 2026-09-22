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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Los resultados de la ida de octavos de final de la Copa Chile 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Este martes 22 de septiembre inician los octavos de final de la Copa Chile 2026 con sus compromisos de ida.

- Sigue los partidos en vivo y online:

Martes 22 de septiembre

  • Deportes Puerto Montt 2-0 Ñublense. Finalizado. Estadio Chinquihue

1-0: 62' Alexis Sabella (DPM); 2-0: 71' Jason Flores (DPM)

  • Cobreloa 1-2 Coquimbo Unido. Finalizado. Estadio Zorros del Desierto

0-1: 64' Sebastián Cabrera (COQ); 1-1: 70' Camilo Orellana (COB); 1-2: 87' Ythans Blanco (COQ)

Miércoles 23 de septiembre

  • Curicó Unido vs. Deportes Concepción. 18:00 horas. Estadio La Granja
  • Unión La Calera vs. Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"
  • Deportes Iquique vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones 

Jueves 24 de septiembre

  • O'Higgins vs. Deportes Santa Cruz. 18:00 horas. Estadio El Teniente
  • Everton vs. Universidad de Chile. 20:30 horas. Estadio Sausalito

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