Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile
Los resultados de la ida de octavos de final de la Copa Chile 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Sigue los resultados en Cooperativa.cl
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Este martes 22 de septiembre inician los octavos de final de la Copa Chile 2026 con sus compromisos de ida.
- Sigue los partidos en vivo y online:
1-0: 62' Alexis Sabella (DPM); 2-0: 71' Jason Flores (DPM)
0-1: 64' Sebastián Cabrera (COQ); 1-1: 70' Camilo Orellana (COB); 1-2: 87' Ythans Blanco (COQ)