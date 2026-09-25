Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile
Los resultados en las revanchas de los octavos de final de Copa Chile
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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La Copa Chile 2026 continúa con los octavos de final a partir de este viernes 25 de septiembre, con los duelos de vuelta.
La mayoría de los partidos se disputarán este fin de semana, quedando pendiente la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa, que se jugará el 7 de octubre.
Sigue en vivo y online los duelos de vuelta en los octavos de final de la Copa Chile:
Viernes 25 de septiembre
Sábado 26 de septiembre
Domingo 27 de septiembre
Miércoles 7 de octubre