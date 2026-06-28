O'Higgins sigue sin ganar en la Copa Chile tras agónico empate con Recoleta

O'Higgins sumó su tercer partido sin ganar en la Copa Chile, tras conseguir un agónico empate 1-1 ante Recoleta este domingo en El Teniente, en la cuarta fecha del Grupo E.

Felipe Flores marcó para los capitalinos en el minuto 86, quedando al borde de la victoria, pero los dirigidos por Lucas Bovaglio reaccionaron y evitaron la derrota al final, con gol de Esteban Moreira en la última del partido (90+6').

Con el resultado, Recoleta sumó cuatro puntos y está tercero en la tabla, mientras que O'Higgins marcha colista con solo dos unidades.

Lidera con seis puntos Colo Colo, que va a enfrentar este lunes en Santa Laura a Unión Española, que tiene cuatro en el segundo puesto.

O'Higgins volverá a jugar por la Copa Chile el jueves, ante Colo Colo en Rancagua, a las 20:30 horas (00:30 GMT), en duelo pendiente de la segunda fecha; y Recoleta, por su parte, visitará a los albos, en la quinta jornada del torneo, el lunes 6 de julio.