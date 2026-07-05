O'Higgins superó a U. Española en Santa Laura y quedó a un paso de octavos

O'Higgins logró un importante triunfo por 2-1 sobre Unión Española en el Estadio Santa Laura, en un duelo correspondiente a la quinta fecha del Grupo E de la Copa Chile, y quedó a un paso de clasificar a los octavos de final del certamen.

El equipo celeste golpeó rápidamente en el primer tiempo, ya que el exjugador de los rojos Bastián Yáñez abrió la cuenta a los 5 minutos y, apenas siete minutos más tarde, Arnaldo Castillo aumentó la ventaja mediante lanzamiento penal.

Unión Española reaccionó con un cabezazo de Andrés Vilches a los 16', pero no logró cambiar el rumbo del partido y terminó sufriendo una derrota que sentenció su eliminación del torneo.

Con este resultado, O'Higgins llegó a 8 puntos y quedó en el segundo lugar del Grupo E, por detrás de Colo Colo, que suma 9 unidades. Deportes Recoleta tiene 4 positivos, idéntica colecta que los "hispanos", que se quedaron sin opciones.

La quinta fecha del grupo se completará este lunes, cuando Colo Colo reciba a Deportes Recoleta desde las 19:30 horas en el Estadio Monumental, duelo que puede dejar clasificado anticipadamente al elenco rancagüino.