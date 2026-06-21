O'Higgins y Unión Española protagonizaron intenso empate en Copa Chile

O’Higgins y Unión Española igualaron 1-1 en el Estadio El Teniente de Rancagua, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo E de la Copa Chile.

La apertura del marcador llegó a los 21 minutos de juego tras una elaborada jugada colectiva de los visitantes. Pablo Aránguiz habilitó a Martín Ormeño, quien envió un centro al área para que Patricio Rubio definiera de zurda y estableciera el 1-0 transitorio a favor de la escuadra de Independencia.

El trámite del compromiso se mantuvo equilibrado durante gran parte de su desarrollo, con ambas escuadras intentando generar volumen de juego en terreno rival, aunque sin demasiada claridad en los últimos metros.

La paridad para el elenco de Rancagua se gestó a los 64 minutos, cuando Francisco González desbordó por el sector derecho y sacó un centro que Rodrigo Godoy conectó en el corazón del área para batir la portería hispana y decretar el 1-1.

El partido sumó dramatismo a los 72', cuando el arquero de O’Higgins, Jorge Peña, fue expulsado con tarjeta roja directa tras derribar fuera del área a un delantero rival que se aproximaba en solitario hacia el pórtico. Ante la emergencia, el técnico Lucas Bovaglio debió sacrificar al delantero Thiago Vecino para permitir el ingreso del guardameta Omar Carabalí.

Aprovechando la superioridad numérica, Unión Española buscó el triunfo y estuvo cerca de conseguirlo a los 83', mediante un remate englobado de Andrés Vilches que se fue levemente desviado. No obstante, O’Higgins también dispuso de una opción clara en los descuentos, pero un remate de Felipe Ogaz fue contenido por el arquero hispano Enzo Uribe.

Con este resultado, Unión Española alcanzó las cuatro unidades en el Grupo E, mientras que O’Higgins sumó su primer punto en la competencia. La zona la completan Colo Colo y Deportes Recoleta, ambos con tres puntos.

En la próxima jornada, hispanos y celestes volverán a enfrentarse, esta vez en el Estadio Santa Laura. Antes de ese duelo, O’Higgins visitará a Colo Colo este jueves en el Estadio Monumental.