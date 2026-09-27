Opazo apuntó a amenazas contra Everton y jugadores: "Nos sentimos atados de manos"

Oscar Opazo, jugador de Everton, afirmó que el plantel se sintió perjudicado por la decisión de completar en el Estadio Nacional la llave ante Universidad de Chile, suspendida originalmente por incidentes en Sausalito. Tras la eliminación en los octavos de final de Copa Chile, sostuvo que incluso consideraron la opción de no presentarse a jugar.

En declaraciones al medio Mundo Cracks, Opazo respondió a la pregunta de si se habían sentido obligados a disputar el encuentro bajo esas condiciones: "Sí, de todas maneras nos sentimos atados de manos porque aparecen amenazas en contra del club y en contra de jugadores que por ahí no tienen otra opción. Nos sentimos perjudicados en su totalidad".

"Es una frustración tremenda que te manoseen de esa manera, esa es la palabra, que te pasen a llevar", agregó. El futbolista explicó que el equipo acudió al partido por su "orgullo deportivo" y porque representa a una institución y a una ciudad.

Consultado directamente sobre la posibilidad de no jugar, reconoció: "La verdad que sí. Estuvo dentro del pensamiento, dentro de las opciones". Luego insistió en que los jugadores se sintieron sin margen de acción: "Creo que nos pasaron a llevar de una forma muy fea la, la gente que maneja todo esto".

La ida, suspendida el jueves por incidentes en Sausalito, terminó de disputarse el domingo a puertas cerradas en el Estadio Nacional y concluyó 1-0 a favor de la U. Horas después, ambos equipos jugaron allí la revancha, que terminó 1-1 y dejó a Everton eliminado por un global de 2-1.