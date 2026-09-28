Kast pidió al Congreso acelerar leyes de seguridad tras crimen del cabo Christopher Aguilera

Tras confirmarse la muerte del cabo segundo de Carabineros Christopher Aguilera Fernández —quien permanecía internado en la Clínica Las Condes tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento en Lo Espejo—, el Presidente José Antonio Kast expresó su profundo pesar y exigió al Congreso acelerar la tramitación de las agendas de seguridad.

"Lamento profundamente el cobarde ataque que terminó con la vida del Cabo 2do Christopher Aguilera. Tenía tan solo 30 años y era padre de un pequeño hijo de 10 meses", escribió a través de su cuenta oficial en la red social X, manifestando además sus "condolencias a su familia y a la institución de Carabineros de Chile por esta irreparable pérdida".

Frente a la gravedad de los hechos y la coyuntura delictiva, el Jefe de Estado enfatizó que "en materia de seguridad e inmigración ilegal hemos avanzado, pero tenemos que ir más rápido. Estos hechos y otros que han ocurrido en estos días, nos demuestran que no hay tiempo para discusiones políticas ni mezquindades".

Finalmente, el Presidente hizo un llamado directo al Poder Legislativo para despachar las normativas pendientes en la materia: "La agenda contra el crimen organizado y el terrorismo ya está presentada, le pido al Congreso que aceleremos el paso. Los Carabineros y los chilenos no pueden seguir esperando", sentenció.