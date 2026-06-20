Palestino goleó a Magallanes en su estreno por la Copa Chile

Palestino tuvo un dulce debut por el Grupo G de la Copa Chile, pues derrotó por un amplio 4-1 a Magallanes este sábado en el Estadio Municipal de La Cisterna.

El encuentro, válido por la tercera fecha pues los equipos de Primera División tienen pendientes sus otros dos duelos, inició con ambos equipos avisando en ofensiva, siendo necesarias las reacciones de los arqueros Sebastián Pérez y Joaquín Muñoz.

A los 35' Gonzalo Tapia inauguró el marcador para el conjunto "árabe" con un tiro desde fuera del área y estuvo a punto de repetir por la misma vía un par de minutos después.

Albert Gómez puso el 2-0 con un penal a los 44' y en la segunda etapa Martín Araya sumó el tercer tanto a los 57'. Gonzalo Tapia cerró su doblete con el 4-0 parcial a los 66'.

Los "carabeleros" lograron el descuento al minuto 90 gracias a un tiro libre de Santiago Coronel.

De esta manera, Palestino inició con buen pie en el torneo, siendo escolta de Deportes Santa Cruz, que lleva tres partidos y tres victorias luego de imponerse a Audax Italiano en la jornada del viernes.