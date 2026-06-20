Colombia cerró sus fronteras para garantizar transparencia en elecciones presidenciales

El Gobierno de Colombia cerró este sábado las fronteras del país para asegurar que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo se lleve a cabo "sin interferencias externas y con plena transparencia".

Los pasos fronterizo terrestres y fluviales con los países vecinos debían cerrar a partir de las 18:00 hora local (19:00 en Chile) de este sábado y permanecer así hasta las 06:00 (07:00 horas chilenas) del próximo lunes, pero en el caso de los cruces limítrofes con Venezuela la medida se adelantó doce horas.

"Se ha cerrado la frontera con Venezuela desde las 6 am. Las elecciones en el Norte de Santander, La Guajira y Arauca se harán con la ciudadanía colombiana en Colombia", manifestó en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro.

El cierre de las fronteras busca prevenir posibles riesgos que afecten el normal desarrollo de la votación, tanto en materia de seguridad como en el posible traslado de votantes desde los países vecinos.

Según Migración Colombia, los puentes y pasos fronterizos con Venezuela en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y La Guajira, fueron cerrados hoy por oficiales de esa agencia gubernamental y por autoridades locales.

Los principales pasos limítrofes de Colombia los tiene en las fronteras con Venezuela y Ecuador, mientras que con Brasil, Panamá y Perú son en su mayor parte territorios selváticos,

Este domingo los colombianos elegirán en segunda vuelta al próximo presidente entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, que fue el más votado en la primera ronda y lidera las encuestas, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Petro.

Además del cierre de fronteras, las autoridades colombianas adoptaron otras medidas para garantizar la tranquilidad en las elecciones, como la ley seca, que restringe la venta y consumo de alcohol desde las 18:00 horas (19:00 en Chile) de este sábado hasta el mediodía del lunes 22.

Campaña volátil

Un total de 41.421.973 ciudadanos están habilitados para votar en estas elecciones en el país y en el exterior, donde la votación comenzó el pasado 15 de junio y concluirá también este domingo.

Más de la mitad del electorado son mujeres (21,2 millones), mientras que los hombres son 20,1 millones, inscritos en 122.016 mesas distribuidas en 13.742 puestos de votación.

En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, que tuvo una participación del 57,88 %, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda, fue segundo, con 9,7 millones (40,98 %).

Los colombianos llegan mañana a las urnas tras una campaña marcada por una polarización extrema en la que no solo Cepeda y De la Espriella intercambiaron acusaciones y ofensas sino que además los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de EE.UU., Donald Trump, añadieron volatilidad al proceso.

Petro, que ha sido denunciado por intervenir en política y que no aceptó los resultados de la primera vuelta disputada el 31 de mayo, insiste en denunciar supuestas irregularidades en el proceso electoral.

"Solicito unos escrutinios en tranquilidad, sin violencia entre nadie, pero con máxima vigilancia ciudadana", manifestó Petro el viernes en su cuenta de X, donde ha expresado de forma reiterada su desconfianza hacia el proceso electoral, que conduce la Registraduría Nacional.

El registrador nacional, Hernán Penagos, ha descartado cualquier posibilidad de fraude y en una entrevista con agencia EFE fue enfático en señalar: "No hay ninguna razón para dudar de los resultados electorales que divulgue la Registraduría. Los hechos respaldan a la autoridad electoral".

Otro factor que ha causado controversia en este proceso es el apoyo de Trump a De la Espriella, al señalar que Colombia contará "con el apoyo y la fuerza total" de Estados Unidos si gana el ultraderechista, una postura rechazada por el Gobierno de Petro que la considera injerencia en asuntos internos.

Autoridad electoral espera que los resultados estén listos en menos de una hora

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, espera dar a conocer en menos de una hora los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo.

"Hace 21 días en la primera vuelta tuvimos cero reclamaciones y una jornada en paz. En 40 minutos entregamos resultados", dijo Quiroz a agencia EFE durante un encuentro con periodistas en Bogotá.

El funcionario subrayó que la autoridad electoral espera que los resultados del conteo preliminar de este domingo se conozcan antes de las 17:00 hora local (18:00 en Chile), es decir, una hora después del cierre de las urnas.

Quiroz reiteró que esta segunda vuelta presidencial será la elección más vigilada en la historia de Colombia ya que contará con el acompañamiento de al menos 1.694 observadores internacionales de organismos como la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros.

Este sábado las delegaciones internacionales participaron en una jornada técnico-académica, con presentaciones sobre desinformación y redes sociales, aspectos técnicos del proceso electoral y coordinación logística para la observación.

El domingo, los observadores estarán en distintas regiones del país para acompañar la apertura de mesas, la votación, el cierre, el preconteo y el escrutinio.

En la jornada también participarán más de 15.000 observadores nacionales, así como cerca de 250.000 testigos electorales inscritos por las campañas de Cepeda y De la Espriella que estarán vigilando el preconteo de votos una vez cierren los puestos de votación.