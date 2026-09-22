Puerto Montt doblegó a Ñublense y tomó ventaja en los octavos de la Copa Chile

Deportes Puerto Montt logró un valioso triunfo 2-0 ante Ñublense en el Estadio Chinquihue por la ida de los octavos de final en la Copa Chile 2026, tomando ventaja de cara a la revancha que se jugará el sábado 26 de septiembre.

En la primera mitad, las acciones fueron dominadas por el cuadro chillanejo, que no logró desnivelar el marcador gracias a las intervenciones del guardameta Luis Ureta, quien firmó una notable actuación en el pórtico albiverde.

Los dirigidos por Emilio Mancilla aseguraron la posesión durante la segunda parte y abrieron la cuenta mediante Alexis Sabella, que a los 62' remató de gran manera un preciso centro de Kevin Egaña.

Posteriormente, un balón largo de Ariel Morales encontró a Jason Flores, quien protagonizó una gran carrera individual a los 71' para poner el 2-0 definitivo.

De esta manera, Deportes Puerto Montt logró la ventaja de cara al partido de vuelta, que se jugará el sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio "Nelson Oyarzún" der Chillán.

El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Audax Italiano y Colo Colo.