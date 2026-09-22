Puerto Montt doblegó a Ñublense y tomó ventaja en los octavos de la Copa Chile
La revancha se disputará este sábado 26 de septiembre en el Estadio "Nelson Oyarzún".
La revancha se disputará este sábado 26 de septiembre en el Estadio "Nelson Oyarzún".
Deportes Puerto Montt logró un valioso triunfo 2-0 ante Ñublense en el Estadio Chinquihue por la ida de los octavos de final en la Copa Chile 2026, tomando ventaja de cara a la revancha que se jugará el sábado 26 de septiembre.
En la primera mitad, las acciones fueron dominadas por el cuadro chillanejo, que no logró desnivelar el marcador gracias a las intervenciones del guardameta Luis Ureta, quien firmó una notable actuación en el pórtico albiverde.
Los dirigidos por Emilio Mancilla aseguraron la posesión durante la segunda parte y abrieron la cuenta mediante Alexis Sabella, que a los 62' remató de gran manera un preciso centro de Kevin Egaña.
Posteriormente, un balón largo de Ariel Morales encontró a Jason Flores, quien protagonizó una gran carrera individual a los 71' para poner el 2-0 definitivo.
De esta manera, Deportes Puerto Montt logró la ventaja de cara al partido de vuelta, que se jugará el sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio "Nelson Oyarzún" der Chillán.
El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Audax Italiano y Colo Colo.