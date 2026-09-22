Supuesto líder narco fue asesinado a balazos en Lo Espejo

El supuesto líder narcotraficante Héctor Aladino Cárdenas Venegas, alias "El poroto", fue asesinado a disparos a la salida de su casa en la intersección de Pasaje 21 Sur con Calle 6 Poniente, en la comuna de Lo Espejo.

De acuerdo con información preliminar, el hombre de 45 años iba saliendo de su casa en su auto particular cuando fue abordado por un grupo de sujetos en un segundo vehículo que abrió fuego en su contra.

Tras el ataque, familiares lo trasladaron hasta el consultorio Julio Acuña Pinzón, donde perdió la vida producto de sus heridas. El subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur PDI, detalló que el "El poroto" recibió "alrededor de ocho impactos balísticos".

Cárdenas es sindicado también como quien le puso precio a la cabeza de la alcaldesa de la comuna, Javiera Reyes, y la amenazó de muerte.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones continúa las diligencias en el lugar de los hechos para esclarecer del atentado y dar con el paradero de los atacantes.