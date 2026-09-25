[Radio en vivo🎙] Colo Colo vence a Audax en la revancha de octavos por la Copa Chile

La Copa Chile 2026 continúa con los octavos de final a partir de este viernes 25 de septiembre, con los duelos de vuelta.

La mayoría de los partidos se disputarán este fin de semana, quedando pendiente la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa, que se jugará el 7 de octubre.

Sigue en vivo y online los duelos de vuelta en los octavos de final de la Copa Chile:

Vuelta de octavos

Viernes 25 de septiembre

Colo Colo 1-0 Audax Italiano. Segundo tiempo. Estadio Nacional. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escucha el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.

1-0: 33' Gedeón Díaz (CC)

Sábado 26 de septiembre

Ñublense vs. Puerto Montt. 17:30 horas. Claro Arena

Universidad Católica vs. Unión La Calera. 20:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Domingo 27 de septiembre

Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique. 12:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán"

Deportes Concepción vs. Curicó Unido. 15:00 horas. Estadio "Ester Roa"

Universidad de Chile vs. Everton. 17:30 horas. Estadio Nacional

Deportes Santa Cruz vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"

Miércoles 7 de octubre