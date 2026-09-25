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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Los resultados de las revanchas por octavos de final de la Copa Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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Los resultados de las revanchas por octavos de final de la Copa Chile
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La Copa Chile 2026 continúa con los octavos de final a partir de este viernes 25 de septiembre, con los duelos de vuelta.

La mayoría de los partidos se disputarán este fin de semana, quedando pendiente la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa, que se jugará el 7 de octubre.

Sigue en vivo y online los duelos de vuelta en los octavos de final de la Copa Chile: 

Vuelta de octavos

Viernes 25 de septiembre

1-0: 33' Gedeón Díaz (CC)

Sábado 26 de septiembre

  • Ñublense vs. Puerto Montt. 17:30 horas. Claro Arena
  • Universidad Católica vs. Unión La Calera. 20:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Domingo 27 de septiembre

  • Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique. 12:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán"
  • Deportes Concepción vs. Curicó Unido. 15:00 horas. Estadio "Ester Roa"
  • Universidad de Chile vs. Everton. 17:30 horas. Estadio Nacional 
  • Deportes Santa Cruz vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"

Miércoles 7 de octubre

  • Coquimbo Unido vs. Cobreloa. 19:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

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