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[Radio en vivo🎙] La Calera recibe a U. Católica por la ida de los octavos en la Copa Chile
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Autor: Redacción Cooperativa
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Este miércoles 23 de septiembre continúan los octavos de final de la Copa Chile 2026 con sus compromisos de ida.
- Sigue los partidos en vivo y online:
0-1: 3' Joaquín Larrivey, de penal (CON); 0-2: 6' Norman Rodríguez (CON); 0-3: 45+3' Misael Dávila (CON); 0-4: 83' Joaquín Larrivey (CON)
1-0: 62' Alexis Sabella (DPM); 2-0: 71' Jason Flores (DPM)
0-1: 64' Sebastián Cabrera (COQ); 1-1: 70' Camilo Orellana (COB); 1-2: 87' Ythans Blanco (COQ)