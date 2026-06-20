Rangers reaccionó a tiempo para vencer a Universidad de Concepción por Copa Chile

En un intenso partido, Rangers dejó atrás los fantasmas que lo asolan en la Liga de Ascenso para vencer por 2-1 a Universidad de Concepción en duelo válido por la Copa Chile.

En el Estadio Fiscal de Talca, el dueño de casa se vio en desventaja luego de la aparición de Jeison Fuentealba, quien abrió la cuenta para el elenco visitante a los 52 minutos.

Pero el elenco rojinegro reaccionó y cuando el partido entraba en su recta final logró revertir su suerte.

Tomás Gómez logró el empate a los 81' y Manuel Vicuña marcó la diferencia a los 88' para darle a los talquinos su segunda victoria en el tradicional certamen.

Rangers llegó así a los seis puntos y es líder del Grupo F dejando al elenco penquista colista de la serie sin puntos.