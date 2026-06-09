S. Wanderers no podrá contar con público en visita a la U por Copa Chile

Santiago Wanderers informó que el duelo ante Universidad de Chile, por Copa Chile, se jugará sin presencia de público visitante luego de un fallo emitido por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

La sanción contra el cuadro porteño se originó por los incidentes registrados en el partido ante Unión San Felipe, específicamente por el uso de una bomba de ruido, y contempla un encuentro de visita sin público.

En su comunicado, Santiago Wanderers lamentó no poder contar con el apoyo de su hinchada en este compromiso, aseguró que ya acató la medida y reiteró el llamado a cuidar el comportamiento en los estadios para evitar sanciones que perjudiquen al club.

La U recibirá a Wanderers el 27 de junio, por la tercera fecha de la fase grupal de Copa Chile.