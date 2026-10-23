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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Se reprogramó la llave de U. La Calera y Coquimbo por Copa Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La suspensión del partido de ida obligó a modificar el calendario.

Se reprogramó la llave de U. La Calera y Coquimbo por Copa Chile
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A través del sitio web del Campeonato Chileno se confirmó la reprogramación de los duelos entre Unión La Calera y Coquimbo Unido por cuartos de final de la Copa Chile.

El frente de mal tiempo que suspendió las revanchas de Colo Colo ante Deportes Puerto Montt y Universidad de Chile contra Deportes Antofagasta también impidió la ida entre "cementeros" y "piratas" el pasado martes 20 de octubre.

Tras confirmarse la nueva agenda para el "Cacique" y el "Romántico Viajero", finalmente también se anunció que caleranos y coquimbanos tendrán su primer cruce el miércoles 4 de noviembre a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio "Nicolás Chahuán", tomando la fecha originalmente dispuesta para la ida.

Por otro lado, la vuelta en el "Francisco Sánchez Rumoroso" quedó bastante alejada en el calendario: El martes 24 de noviembre, también a las 19:00 horas. El vencedor jugará ante la U o Antofagasta.

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