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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Sólo por HBO Max: ¿Cuándo ver el duelo de Unión La Calera y la UC en Copa Chile?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa las alternativas para seguir el partido de ida de octavos de final.

Sólo por HBO Max: ¿Cuándo ver el duelo de Unión La Calera y la UC en Copa Chile?
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Unión La Calera y Universidad Católica se enfrentarán este miércoles en el Estadio "Nicolás Chahuán", en la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

El partido está programado para las 20:30 horas (23:30 GMT) y sólo tendrá transmisión a través de streaming, en la plataforma HBO Max. 

La UC llegó a esta instancia tras ganar el Grupo B y quiere también aprovechar el impulso de la Liga de Primera: Es escolta del líder Colo Colo y su último partido fue un exigido triunfo por 2-3 sobre Palestino en La Cisterna.

Unión La Calera, por su lado, es colista de la Liga de Primera, pero en Copa Chile el rendimiento ha sido diferente, ya que finalizó segundo en el Grupo D, por debajo de la U.

Todos los detalles los podrás seguir este miércoles en Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl.

 

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