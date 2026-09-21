Un Colo Colo con bajas choca ante Audax con la misión de pegar primero en Copa Chile

Este martes 22 de septiembre arrancan los partidos de ida en octavos de final de la Copa Chile, con el duelo de Audax Italiano y Colo Colo como plato fuerte de la jornada.

Los albos, que inician como "visita" en una llave que se jugará íntegramente en el Estadio Nacional, llegan con varias bajas debido a convocatorias en la fecha FIFA de selecciones nacionales.

Fernando Ortiz no podrá contar con Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández, que están concentrados con La Roja para su gira a Norteamérica; además de tres sub 20 que están en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe.

Sin embargo, la principal afectación está en portería, con Vozinha llamado por Cabo Verde mientras Gabriel Maureira se encuentra lesionado. El DT optó por darle la confianza a Eduardo Villanueva para tomar la titularidad. En delantera destaca la presencia de Javier Correa, que estuvo suspendido dos partidos en la Liga de Primera.

En cuanto al fútbol, Colo Colo viene de dos empates consecutivos en los últimos partidos, con un 0-0 frente a Huachipato y un frustrante 1-1 con Deportes Concepción en el Estadio Monumental, producto de una discreta actuación.

El "Cacique" formará con Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Alvaro Madrid, Tomás Alarcón, Francisco Marchant; Lautaro Pastrán; Maximiliano Romero y Correa.

Al frente estará un Audax Italiano de vaivenes a lo largo de la temporada, que llegó a tener una racha de cuatro partidos sin ganar en la Primera División.

Justamente su última derrota fue un 5-1 a manos de Colo Colo, pero luego se reivindicó derrotando por la mínima a Deportes Concepción y O'Higgins.

La probable oncena de Patricio Graff es con Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Macelo Ortiz, Felipe Salomoni; Paolo Guajardo, César Pinares, Marco Collao, Giovani Chiaverano; Diego Coelho y Franco Troyansky.

Las acciones en Ñuñoa arrancarán a las 20:30 horas con arbitraje de José Cabero y podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la señal de Cooperativa Deportes.