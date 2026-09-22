Chile y Marruecos sientan bases para un TLC y fijan postura por el Sahara Occidental

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, y su par del Reino de Marruecos, Nasser Bourita, encabezaron este lunes una reunión bilateral en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, desarrollada en el marco de la 81° Asamblea General.

En la instancia, las autoridades relevaron los 65 años de relaciones diplomáticas que se conmemoran este 2026, destacando que estos vínculos se han consolidado históricamente en un marco de "amistad y de respeto mutuo".

A través de un comunicado, Cancillería informó que el principal resultado de carácter económico fue la firma de los Términos de Referencia (TdR), instrumento que servirá de plataforma para "avanzar a paso decidido en la negociación de un Acuerdo de Libre Comercio" entre ambas naciones.

Las autoridades calificaron el entendimiento como un hito que confirma la firme disposición de Santiago y Rabat por "seguir dinamizando y profundizando el trabajo bilateral" en materia productiva y de intercambio arancelario.

Al revisar la coyuntura internacional, los cancilleres abordaron los desafíos del escenario global y manifestaron su confianza en que los focos de conflicto que hoy "ponen en riesgo la estabilidad internacional, así como el bienestar de los pueblos" concluyan prontamente.

Coincidieron en que superar estos escenarios permitirá a la comunidad internacional continuar trabajando por su "crecimiento, desarrollo y prosperidad en un contexto de paz y seguridad".

Respaldo a la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental

En el ámbito geopolítico, el encuentro marcó una definición estratégica para la política exterior chilena, al explicitar su apoyo formal a "la soberanía del Reino de Marruecos sobre la totalidad de su territorio, incluida la región del Sahara Occidental", explicó Cancillería.

En ese sentido, la delegación nacional ratificó que considera el plan de autonomía impulsado por Rabat en 2007 como la "solución política justa, duradera y mutuamente aceptable", en estricta sintonía con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Se impulsarán acuerdos de inversión y desarrollo comercial bilateral directamente en la región del Sahara marroquí. (FOTO: Ministerio de Relaciones Exteriores)

En la misma línea, Chile valoró y resolvió "hacer propia" la Resolución 2797/2025 del Consejo de Seguridad, sumándose al llamado internacional dirigido a las partes para que entablen "conversaciones sin condiciones previas" sobre la base de dicha propuesta de autonomía.

Como correlato directo de esta postura política, el país resolvió plasmar su apoyo a nivel bilateral mediante la promoción de oportunidades de cooperación económica y comercial en la región del Sahara marroquí, buscando potenciar las inversiones conjuntas y el desarrollo productivo.