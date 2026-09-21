Kast confirmó asistencia a cumbre "Escudo de las Américas" de Trump

El Presidente José Antonio Kast confirmó este lunes su presencia en la cumbre de seguridad regional "Escudo de las Américas", convocatoria impulsada por el mandatario estadounidense Donald Trump en el marco de la gira que la comitiva chilena desarrolla en Nueva York.

La cita tiene como propósito convocar a gobiernos afines a la Casa Blanca para abordar materias de defensa y combate al delito transnacional, instancia que no cuenta con la participación de potencias regionales como México y Brasil.

Frente a las aprensiones sobre la injerencia extranjera en políticas locales, el jefe de Estado defendió la concurrencia chilena y aseguró que "siempre hemos señalado que cada país tiene sus legislaciones, su soberanía".

"Esto no interviene en la soberanía de los países, sino que apunta a una coordinación transversal de distintos países para enfrentar este nuevo flagelo. Por lo tanto, sí voy a asistir al encuentro del Escudo de las Américas, en la medida que calcen las agendas de los distintos presidentes, y vamos a hacer todos los comentarios que sean necesarios, siempre en la línea del combate al narcotráfico, al crimen organizado y al narcoterrorismo", puntualizó Kast.

Asimismo, el Mandatario insistió en que Chile se mantendrá en calidad de observador en aquellas materias del pacto que aún no exhiben detalles técnicos consolidados.

Respaldo desde Evópoli a la agenda de seguridad

La postura presidencial encontró un respaldo en el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien valoró la apertura al diálogo técnico internacional siempre que se respeten los límites de las libertades públicas y la legalidad interna.

"Creo que cualquier iniciativa que vaya en función de la agenda de seguridad que ha planteado el gobierno, que no conculque libertades, y vimos el caso precisamente de la reforma constitucional, va en el sentido correcto", enfatizó el senador.

"Precisamente se han levantado todas las alertas cuando ha habido excesos como los hubo en la reforma constitucional, y me parece que la asistencia del Presidente a una reunión a ver propuestas de seguridad en materia de cooperación con otros países, es absolutamente adecuado", añadió.

Rechazo de la oposición por sesgo ideológico y subordinación

En la vereda contraria, los líderes de la oposición presentes en la gira neoyorquina manifestaron reparos inmediatos. Los cuestionamientos apuntaron a un alineamiento que, a su juicio, subordina la política exterior a los intereses de Washington.

"Veo poca convicción del gobierno, más bien creo que hay presiones por parte de Estados Unidos para que Chile se sume, y yo creo que más que un espacio de colaboración, es un espacio de subordinación y de sometimiento que nos puede llevar a ceder autonomía", cuestionó el timonel del PPD, diputado Raúl Soto.

En la misma línea, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz, consideró que el encuentro "no es oportuno, está asistiendo a una actividad netamente política, ideológica. Esta es una visita de Estado, de hecho, también a eso obedece nuestra presencia hoy acá, y por lo tanto yo creo que es un error".