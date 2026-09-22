Una mermada UC quiere aprovechar el impulso liguero ante La Calera en la Copa Chile

Una mermada Universidad Católica visita este miércoles a Unión La Calera en el Estadio "Nicolás Chahuán", en la octavos de final de la Copa Chile, e intentará aprovechar el impulso liguero para tomar ventaja en el duelo de ida.

El conjunto cruzado, que ganó el Grupo B, llega al recinto de los cementeros en racha, con cuatro victorias consecutivas en la Liga de Primera. Su último partido fue un exigido triunfo 2-3 ante Palestino en La Cisterna, el pasado 12 de septiembre.

Sin embargo, el equipo de Daniel Garnero también llega complicado en el plano de las bajas, ya que son 15 los jugadores lesionados en el plantel.

Los afectados son Darío Melo, Tomás Asta-Buruaga, Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena, Gary Medel, Jimmy Martínez, Diego Valencia, Juan Francisco Rossel, Clemente Montes, Amaro Pérez, Justo Giani, Francisco Daza y Jeffrey Sekgota.

Garnero tiene pocas alternativas y tendrá que apostar nuevamente al talento goleador del capitán Fernando Zampedri para sacar adelante la tarea.

La formación cruzada será con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Agustín Farías, Agustín García Basso, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Matías Palavecino, Fernando Zuqui; Diego Corral, Fernando Zampedri y Martín Gómez.

La Calera, por su lado, está en el último lugar en la Liga de Primera, pero sus resultados en la Copa Chile han sido diferentes, ya que clasificó en el segundo lugar del Grupo D, siendo sólo superado por la U.

Además, pese a los negativos resultados en la liga, los cementeros tienen un antecedente positivo ante los cruzados, ya que una de las pocas victorias que ha tenido en la temporada fue ante la UC en el Claro Arena.

Del mismo modo, el partido será el estreno para el técnico John Armijo, quien fue anunciado la semana pasada como nuevo entrenador de los caleranos.

La posible formación que usará Armijo será con Nicolás Avellaneda; Yonathan Andía, Cristopher Díaz, Daniel Gutiérrez, Cristian Gutiérrez; Camilo Moya, Juan Requena; Kevin Méndez, Sebastián Sáez, Carlo Villanueva; Francisco Pozzo.

Franco Jiménez será el árbitro del partido, que no contará con la tecnología del VAR.

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