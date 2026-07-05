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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

[VIDEO] Camarda ilusionó a Wanderers con su segundo gol para descontar ante la U

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los porteños respondieron a la cifra que estiraba la ventaja azul.

[VIDEO] Camarda ilusionó a Wanderers con su segundo gol para descontar ante la U
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Santiago Wanderers mantuvo intacta su lucha y acortó la distancia ante Universidad de Chile a un 2-3 parcial en Copa Chile gracias a la segunda diana personal de Marcos Camarda en Valparaíso, al minuto 73.

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