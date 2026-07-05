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[VIDEO] Camarda ilusionó a Wanderers con su segundo gol para descontar ante la U
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Los porteños respondieron a la cifra que estiraba la ventaja azul.
Los porteños respondieron a la cifra que estiraba la ventaja azul.
Santiago Wanderers mantuvo intacta su lucha y acortó la distancia ante Universidad de Chile a un 2-3 parcial en Copa Chile gracias a la segunda diana personal de Marcos Camarda en Valparaíso, al minuto 73.
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