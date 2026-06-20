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[VIDEO] Fernando Zampedri llevó su racha a la Copa Chile y aumentó para la UC
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El "Toro" aumentó para el elenco cruzado ante Deportes Copiapó.
El "Toro" aumentó para el elenco cruzado ante Deportes Copiapó.
Fernando Zampedri llevó su espectacular momento goleador a la Copa Chile al anotar el segundo gol de Universidad Católica ante Deportes Copiapó.
El "Toro" aprovechó una habilitación de Daniel González para marcar el 0-2 en el Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla".
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