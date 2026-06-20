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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

[VIDEO] Fernando Zampedri llevó su racha a la Copa Chile y aumentó para la UC

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Toro" aumentó para el elenco cruzado ante Deportes Copiapó.

[VIDEO] Fernando Zampedri llevó su racha a la Copa Chile y aumentó para la UC
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Fernando Zampedri llevó su espectacular momento goleador a la Copa Chile al anotar el segundo gol de Universidad Católica ante Deportes Copiapó.

El "Toro" aprovechó una habilitación de Daniel González para marcar el 0-2 en el Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla".

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