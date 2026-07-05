[VIDEO] Guerrero reaccionó al empate de Wanderers y completó un doblete para la U

Universidad de Chile cerró el primer tiempo en ventaja parcial de 2-1 ante Santiago Wanderers por la quinta fecha de la Copa Chile, gracias a un doblete de Maximiliano Guerrero.

El puntero abrió la cuenta al minuto 12. Aunque los caturros respondieron con el gol de Marcos Camarda a los 29', Guerrero repitió antes del descanso con su segunda conquista personal (45+2').

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