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[VIDEO] Guerrero reaccionó al empate de Wanderers y completó un doblete para la U
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El delantero azul estuvo inspirado en la primera etapa.
El delantero azul estuvo inspirado en la primera etapa.
Universidad de Chile cerró el primer tiempo en ventaja parcial de 2-1 ante Santiago Wanderers por la quinta fecha de la Copa Chile, gracias a un doblete de Maximiliano Guerrero.
El puntero abrió la cuenta al minuto 12. Aunque los caturros respondieron con el gol de Marcos Camarda a los 29', Guerrero repitió antes del descanso con su segunda conquista personal (45+2').
- Revisa los goles del primer tiempo: