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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

[VIDEO] Pastrán apareció al final y anotó el gol del triunfo de Colo Colo ante Puerto Montt

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero anotó de cabeza tras un centro de Maxi Romero.

[VIDEO] Pastrán apareció al final y anotó el gol del triunfo de Colo Colo ante Puerto Montt
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Colo Colo encontró el gol de la victoria ante Puerto Montt en los últimos minutos del partido de ida en los cuartos de final de la Copa Chile, con anotación de Lautaro Pastrán.

En el tiempo agregado, Maxi Romero levantó el centro y Pastrán marcó de cabeza para el 0-1 definitivo (90+4').

Revisa el gol de Pastrán para Colo Colo ante Puerto Montt en Copa Chile: 

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