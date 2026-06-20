[VIDEO] Un cañonazo de Alarcón adelantó a Colo Colo contra Recoleta en Copa Chile

Colo Colo pegó primero ante Deportes Recoleta en su debut por la Copa Chile 2026, gracias a un remate furioso de Tomás Alarcón en apenas siete minutos de juego.

Lautaro Pastrán armó la personal y forzó la atajada de Jaime Vargas, pero la defensa recoletana no logró despejar y Alarcón aprovechó para inflar las redes.

- Revisa el 1-0 del "Cacique" en Santa Laura: