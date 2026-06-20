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[VIDEO] Un cañonazo de Alarcón adelantó a Colo Colo contra Recoleta en Copa Chile
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Los albos pegaron en el inicio del partido.
Los albos pegaron en el inicio del partido.
Colo Colo pegó primero ante Deportes Recoleta en su debut por la Copa Chile 2026, gracias a un remate furioso de Tomás Alarcón en apenas siete minutos de juego.
Lautaro Pastrán armó la personal y forzó la atajada de Jaime Vargas, pero la defensa recoletana no logró despejar y Alarcón aprovechó para inflar las redes.
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