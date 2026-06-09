U. de Chile empató el domingo con Audax Italiano en la Copa de la Liga, un partido que dejó eliminado al cuadro azul, y en la conferencia de prensa, Fernando Gago contó que tuvo un cruce con el juez de línea Claudio Urrutia; en las últimas horas, se reveló que el argentino le dijo "me tienes que escuchar, yo jugué Champions"; y el árbitro asistente replicó: "no te escucho, no te compro". El informe es de Maxi Videla en Cooperativa Deportes.

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