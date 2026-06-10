Tribunal confirmó que sanciones de Copa de la Liga se arrastrarán al torneo nacional

El Tribunal de Disciplina de la ANFP confirmó que las sanciones que se impongan a los jugadores de los equipos que queden eliminados de la Copa de la Liga se aplicarán en las próximas fechas de la Liga de Primera.

"De conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento y Penalidades, los jugadores sancionados pertenecientes a clubes eliminados de la Copa de la Liga, deben cumplir tales sanciones en los siguientes partidos de competencias oficiales en que le corresponda intervenir al sancionado", explicó el ente sancionatorio en el documento informativo de las resoluciones de la audiencia de ayer martes 9 de junio.

Esta confirmación apunta directamente a Javier Correa, cuyas declaraciones en contra del árbitro Nicolás Gamboa fueron denunciadas por el referí en el informe oficial del partido.

Es por ello que el delantero de Colo Colo, quien este miércoles deberá comparecer el próximo martes 16 de manera telemática.

Otro que se vio afectado por este artículo fue Luis Rojas, quien fue expulsado en el último duelo copero de Universidad de Concepción, por lo que se perderá el partido por Liga de este fin de semana ante Universidad Católica.